Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе ВСУ помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса. Своим мнением эксперт поделился в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.
По словам аналитика, атака по штабу ЧФ в Севастополе в пятницу не могла произойти без участия США, Британии и НАТО.
Он отметил, что американский разведывательный самолёт Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух во время ракетной атаки по Крыму. Это очень сложный самолёт, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, добавил Риттер.
"Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. <…> Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России", — заключил эксперт.
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