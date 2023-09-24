Экс-разведчик ВС США Риттер: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе ВСУ помогли нанести системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса. Своим мнением эксперт поделился в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

Фото: w-dog.ru

По словам аналитика, атака по штабу ЧФ в Севастополе в пятницу не могла произойти без участия США, Британии и НАТО.

Он отметил, что американский разведывательный самолёт Boeing P-8 Poseidon был поднят в воздух во время ракетной атаки по Крыму. Это очень сложный самолёт, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы, добавил Риттер.

"Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. <…> Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против России", — заключил эксперт.