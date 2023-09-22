Журналист Маргарита Симоньян рассказала, как, по её мнению, могут развиваться дальнейшие события в сфере СВО и отношений России со всем остальным миром после удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Её теория заключается в том, что "эскалация будет продолжаться в геометрической прогрессии".
Симоньян возложила ответственность за эскалацию на "коллективный Запад", который "управляет Киевом". Ситуация не изменится, пока РФ не будет вынуждена предъявить всем ультиматум, считает главный редактор RT.
"Что отныне мы будем обращаться с ними как с участниками конфликта", — заявила она в своём Telegram-канале.
Россия должна сбивать "для начала" самолёты НАТО, прокомментировала Симоньян чужое мнение в другом посте.
Ранее сообщалось, что натовские F-35 совершили посадку на шоссе в двухстах километрах от границы с Россией.
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