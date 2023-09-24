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Во Флориде поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти

0:51
Мир

Власти Флориды усыпили 4-метрового аллигатора, обнаруженного в канале Ларго в пятницу, 22 сентября. По данным The Guardian, во рту аллигатора были обнаружены человеческие останки.

Во Флориде поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
Фото: openverse

Офис шерифа заявил, что аллигатор был гуманно подвергнут эвтаназии после того, как его извлекли из воды.

Власти не уточнили, убил ли аллигатор жертву или наткнулся на останки. Для выяснения деталей будет проведено вскрытие. Личность погибшего пока не установлена.

Стоит отметить, что случаи нападения аллигаторов, приводящие к смерти человека, относительно редки. В среднем в Соединенных Штатах регистрируется около шести таких эпизодов в год.

Во Флориде обитает около 1 миллиона аллигаторов.

 

 

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Nearly 14-foot gator involved in Florida death
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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