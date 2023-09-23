Секретарь СНБО Данилов: у Украины нет "плана Б" на случай уменьшения помощи США

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Украинские власти не обсуждали на данный момент возможный план действий в случае сокращения помощи США. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу PBS секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

По его словам, сказать, что идут какие-либо дискуссии по поводу "плана Б", нельзя. У киевских властей нет возможности "вести отвлечённые дискуссии" в то время, как идут боевые действия, добавил чиновник.

Данилов отметил также, что Киев обеспокоен из-за позиции западных стран, которые пока не пришли к единому мнению о будущем Украины. То, что политики обсуждают помощь Украине, но не все говорят "о необходимости её победы", он назвал неправильным.

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