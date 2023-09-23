Американский миллиардер Илон Маск продолжает глумится над президентом Украины Владимиром Зеленским, который подписался на него в соцсети.
Бизнесмен практически открытым текстом послал главу киевского режима.
"Я не собираюсь давать тебе денег. Пошёл прочь", — заявил в своём посте Маск.
Ранее завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США в Вашингтоне. Зеленский и Байден отвечать на вопросы журналистов наотрез отказались, хотя представители СМИ именно для этого и пришли.
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.