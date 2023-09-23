Илон Маск продолжает глумится над Зеленским: "Пошёл прочь"

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский миллиардер Илон Маск продолжает глумится над президентом Украины Владимиром Зеленским, который подписался на него в соцсети.

Фото: CreativeCommons

Бизнесмен практически открытым текстом послал главу киевского режима.

"Я не собираюсь давать тебе денег. Пошёл прочь", — заявил в своём посте Маск.

Ранее завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США в Вашингтоне. Зеленский и Байден отвечать на вопросы журналистов наотрез отказались, хотя представители СМИ именно для этого и пришли.