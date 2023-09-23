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Илон Маск продолжает глумится над Зеленским: "Пошёл прочь"

0:36
Мир

Американский миллиардер Илон Маск продолжает глумится над президентом Украины Владимиром Зеленским, который подписался на него в соцсети.

Илон Маск продолжает глумится над Зеленским: "Пошёл прочь"
Фото: CreativeCommons

Бизнесмен практически открытым текстом послал главу киевского режима.

"Я не собираюсь давать тебе денег. Пошёл прочь", — заявил в своём посте Маск.

Ранее завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США в Вашингтоне. Зеленский и Байден отвечать на вопросы журналистов наотрез отказались, хотя представители СМИ именно для этого и пришли.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

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