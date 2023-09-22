На встрече Зеленского с Байденом случился скандал

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В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Владимир Зеленский и Джо Байден отвечать наотрез отказались, хотя представители СМИ именно для этого и собрались.

Фото: www.president.gov.ua

При этом они, пытаясь получить ответ на интересующий вопрос, старались друг друга перекричать.

На сигналы извне политики никак не реагировали, а просто сидели и молчали. Украинский лидер время от времени ещё и бросал тревожные взгляды на своего американского коллегу.

Ранее Байден дважды оскорбил Бразилию в ООН. Сначала он нарушил протокол и вышел на сцену одного из мероприятий без президента Бразилии, чуть не сбив бразильский флаг. А затем и вовсе забыл пожать руку президенту страны, поставив его в неловкое положение.