В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Владимир Зеленский и Джо Байден отвечать наотрез отказались, хотя представители СМИ именно для этого и собрались.
При этом они, пытаясь получить ответ на интересующий вопрос, старались друг друга перекричать.
На сигналы извне политики никак не реагировали, а просто сидели и молчали. Украинский лидер время от времени ещё и бросал тревожные взгляды на своего американского коллегу.
Ранее Байден дважды оскорбил Бразилию в ООН. Сначала он нарушил протокол и вышел на сцену одного из мероприятий без президента Бразилии, чуть не сбив бразильский флаг. А затем и вовсе забыл пожать руку президенту страны, поставив его в неловкое положение.
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