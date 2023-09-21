Джо Байден дважды оскорбил Бразилию в ООН

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Американский президент Джо Байден дважды оскорбил Бразилию во время Генассамблеи ООН в США. Видео с курьёзными инцидентами появилось в Telegram-каналах.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Сначала Байден нарушил протокол и вышел на сцену одного из мероприятий ООН без президента Бразилии. При этом он чуть не сбил бразильский флаг.

Затем он и вовсе забыл пожать руку президенту страны Луле да Сильве, поставив партнёра в неловкое положение.

Ранее Владимир Зеленский устроил анекдотичную подтасовку видео со своим выступлением в ООН.