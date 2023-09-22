Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал дальнейшее нарастание трений в отношениях Украины и Польши.
По его словам, не исключено ухудшение отношений Киева и с другими европейскими государствами. При этом он добавил, что и Украина, и Польша — это "главное средоточие русофобии".
Как пояснил пресс-секретарь главы государства, Россия продолжит спецоперацию и достижение поставленных целей.
"Понимаем, что между Киевом и другими столицами Европы будут нарастать со временем трения", — отметил Песков на брифинге.
Представитель Кремля назвал такую ситуацию неизбежной.
Ранее американский профессор Марк Катц заявил, что Польша, отказавшись от передачи вооружений Киеву, подаст пример другим странам, которые всё ещё помогают Украине. По мнению российского политолога Алексея Мартынова, Варшава, столкнувшаяся с большими убытками, перестала верить в Украину.
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