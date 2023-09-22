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Axios: президенту Украины Зеленскому оказали "холодный приём" в Конгрессе США

0:52
Мир

Президента Украины Владимира Зеленского ожидал "холодный приём" в Конгрессе США, сообщили американские СМИ.

Axios: президенту Украины Зеленскому оказали "холодный приём" в Конгрессе США
Фото: CreativeCommons

Растущее нежелание республиканцев продолжать помогать Киеву может привести к тому, что Джо Байдену придётся нарушить свою клятву поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Двухминутные овации, которые Зеленский получил (в Конгрессе США. — Прим. ред.) девять месяцев назад, кажутся далекой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй поездки в Вашингтон в четверг", — пишет портал Axios.

Авторы материала отмечают, что многие сенаторы не желают одобрять идею Белого дома выделить ещё 24 миллиардов долларов Украине, пока Киев не отчитается об использовании ранее полученной финансовой помощи.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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