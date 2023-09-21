Президент Зеленский получил награду за "улучшение мира"

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Президент Украины Владимир Зеленский получил награду за "улучшение мира" — премию Atlantic Council Global Citizen Awards.

На церемонии вручения он сказал, что посвящает эту награду всем детям, родителям, матерям, которые "подняли таких отважных украинских солдат".

Данная премия вручается выдающимся людям, вносящих вклад в улучшение мира. Лидеру Незалежной присудили её ещё весной, а сегодня в Нью-Йорке проходила официальная церемония.

"Да уж, Зеленский "улучшает мир" с каждым днём всё больше. И делает он это — уничтожая свою страну и свой народ", — комментирует ситуацию портал "Украина.ру".