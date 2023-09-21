Украинский президент Владимир Зеленский в третий раз за день отказался пообщаться с американскими журналистами.
Ранее 29 законодателей заявила Белому дому, что выступает против выделения 24 миллиардов долларов на помощь Украине.
Подавляющее большинство конгрессменов по-прежнему не знают, сколько США потратили на сегодня в общей сложности на украинский "проект", и эта информация необходима им для разумного осуществления собственных полномочий по ассигнованиям.
В письме Конгресс также запрашивает информацию, есть ли у Джо Байдена план после российской спецоперации, и что "администрация определяет как победу в конфликте".
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Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.