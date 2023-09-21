Зеленский в третий раз за день отказался общаться с журналистами США

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский в третий раз за день отказался пообщаться с американскими журналистами.

Фото: CreativeCommons

Ранее 29 законодателей заявила Белому дому, что выступает против выделения 24 миллиардов долларов на помощь Украине.

Подавляющее большинство конгрессменов по-прежнему не знают, сколько США потратили на сегодня в общей сложности на украинский "проект", и эта информация необходима им для разумного осуществления собственных полномочий по ассигнованиям.

В письме Конгресс также запрашивает информацию, есть ли у Джо Байдена план после российской спецоперации, и что "администрация определяет как победу в конфликте".