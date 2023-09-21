О Владимира Зеленского вытерли ноги в главном дипломатическом учреждении мира — ООН. Об этом заявил политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с "Политнавигатором".
Эксперт прокомментировал отказ польского лидера Анджея Дуды от встречи с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН.
Отмену встречи Соскин назвал беспрецедентным унижением Украины и её президента.
"Это просто Дуда вытер о Зеленского ноги, давайте откровенно говорить. В открытой форме, в Нью-Йорке, в США, в штаб-квартире ООН", — заявил Соскин.
Ранее Зеленский устроил анекдотичную подтасовку видео со своим выступлением в ООН.
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