Экс-советник президента Украины: Дуда вытер ноги о Зеленского в ООН

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О Владимира Зеленского вытерли ноги в главном дипломатическом учреждении мира — ООН. Об этом заявил политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с "Политнавигатором".

Фото: CreativeCommons

Эксперт прокомментировал отказ польского лидера Анджея Дуды от встречи с Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН.

Отмену встречи Соскин назвал беспрецедентным унижением Украины и её президента.

"Это просто Дуда вытер о Зеленского ноги, давайте откровенно говорить. В открытой форме, в Нью-Йорке, в США, в штаб-квартире ООН", — заявил Соскин.

Ранее Зеленский устроил анекдотичную подтасовку видео со своим выступлением в ООН.