Зеленский устроил анекдотичную подтасовку видео со своим выступлением в ООН

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Украинское телевидение показало запись выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Видео оказалось фейком.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В Сети распространяются кадры, на которых глава киевского режима выступает при полном зале, хотя на самом деле он был полупустой.

Зрителям в качестве перебивок показали кадры полного зала с выступления президента США Джо Байдена. На 14-й секунде в зале неожиданно мелькает сам Зеленский.

Украинские СМИ раскрыли главную тайну Киева: у Зеленского есть двойник. Именно он выступал на Совбезе ООН, шутят эксперты в Telegram-каналах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен набросился с обвинениями на главу МИД РФ Сергея Лаврова в зале заседаний Совбеза ООН.