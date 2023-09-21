Украинское телевидение показало запись выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Видео оказалось фейком.
В Сети распространяются кадры, на которых глава киевского режима выступает при полном зале, хотя на самом деле он был полупустой.
Зрителям в качестве перебивок показали кадры полного зала с выступления президента США Джо Байдена. На 14-й секунде в зале неожиданно мелькает сам Зеленский.
Украинские СМИ раскрыли главную тайну Киева: у Зеленского есть двойник. Именно он выступал на Совбезе ООН, шутят эксперты в Telegram-каналах.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен набросился с обвинениями на главу МИД РФ Сергея Лаврова в зале заседаний Совбеза ООН.
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