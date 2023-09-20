Новый скандал: министр образования Украины не сдал экзамен по госязыку

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В Украине возник спор, связанный с министром образования Оксеном Лисовым, который, как сообщается, не смог сдать экзамен по государственному языку. Эта ситуация рассматривается как нарушение закона "О Кабинете министров", который включает в себя требование к кандидатам в правительство продемонстрировать владение украинским языком, сообщает УНН.

Фото: Openverse

Закон предписывает проводить обязательное тестирование перед вступлением в должность в правительстве, но Лисовой якобы не соблюдал это требование в течение шести месяцев своего пребывания на этом посту. Это вызвало вопросы о законности его назначения, причем некоторые утверждали, что он пренебрег законодательством страны.

Ранее в адрес министра образования Украины были выдвинуты обвинения в плагиате в его академической диссертации. Утверждалось, что части его диссертации были скопированы из других научных работ, и он якобы использовал замену украинских букв английскими, чтобы обойти системы обнаружения плагиата.

Лисовой вступил в должность министра образования Украины 21 марта.