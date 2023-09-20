Из Москвы в Германию вылетел медицинский самолёт

В Германию из Москвы 20 сентября вылетел медицинский борт. Пунктом прибытия является аэропорт немецкого города Ганновер. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелётов Flightradar.

Фото: Openverse

Зарегистрированный в Германии бизнес-джет Bombardier Learjet 60, согласно размещённой на портале информации, вылетел из столичного аэропорта Внуково около 13:00 по московскому времени.

Самолёт на протяжении некоторого времени осуществлял движение с отключенным транспондером, затем вошёл в воздушное пространство Латвии.

Кто может находиться на борту лайнера санитарной авиации, неизвестно. Для пролёта подобных воздушных судов, как правило, выдается специальное разрешение. Оно предоставляется в том случае, если выполнение рейса осуществляется в гуманитарных целях, например, для перевозки пациента на лечение.