В Германию из Москвы 20 сентября вылетел медицинский борт. Пунктом прибытия является аэропорт немецкого города Ганновер. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелётов Flightradar.
Зарегистрированный в Германии бизнес-джет Bombardier Learjet 60, согласно размещённой на портале информации, вылетел из столичного аэропорта Внуково около 13:00 по московскому времени.
Самолёт на протяжении некоторого времени осуществлял движение с отключенным транспондером, затем вошёл в воздушное пространство Латвии.
Кто может находиться на борту лайнера санитарной авиации, неизвестно. Для пролёта подобных воздушных судов, как правило, выдается специальное разрешение. Оно предоставляется в том случае, если выполнение рейса осуществляется в гуманитарных целях, например, для перевозки пациента на лечение.
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