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В Польше обиделись на Украину и выставили ей счёт в 101 миллиард злотых

1:26
Мир

Руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак считает, что пришло время выставить Украине счёт за оказанную ей военную и финансовую помощь.

В Польше обиделись на Украину и выставили ей счёт в 101 миллиард злотых
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Украина жалуется на Польшу в ВТО, и сегодня мы выставляем счет Украине!" — написал Босак в соцсети Х.

В подтверждение своих слов польский депутат добавил к своему посту видео, на котором он запечатлён возле украинского посольства в Варшаве. Политик в ролике держит в руках чек на сумму в 101 миллиард злотых (свыше двух триллионов рублей — Прим. ред.).

Причиной такого жеста польского депутата стала ситуация с украинским зерном, ограничение на ввоз которого было снято по решению Еврокомиссии в середине сентября. После этого три граничащих с Украиной страны, которых затронуло это решение - Польша, Венгрия и Словакия, заявили о продлении запрета на ввоз украинского зерна, которое они приняли сами.

Реакция Киева на этот шаг не заставила себя долго ждать: украинскими властями был подан иск во Всемирную торговую организацию, не исключивших также возможности ответных санкций на импорт плодоовощной продукции из Польши. В свою очередь, Польша, Венгрия и Словакия объявили бойкот деятельности координационной платформы по вопросам украинского зерна.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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