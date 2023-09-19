В ЕС крайне недипломатично отреагировали на планы Киева судиться из-за поставок зерна

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Неназванный европейский дипломат крайне недипломатично прокомментировал планы Киева подать жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с запретом на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, которые ввели Венгрия, Польша и Словакия.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил изданию Politico, что Киев намерен начать процесс подачи иска в ВТО к трём вышеназванным государствам.

По его словам, важно доказать, что действия эти юридически неправомерны. А потому уже завтра Украина собирается начать судебное разбирательство, сообщил Качка.

Он также добавил, что Украина готовится принять ответные меры в отношении экспорта овощей и фруктов из Польши. А ранее в Киеве заявили, что запретят поставки машин из Венгрии.

На просьбу прокомментировать заявление Тараса Качки неназванный европейский дипломат ответил вопросом на вопрос: "Этот мужчина был пьян?"

Из публикации Politico неясно, был ли этот дипломат представителем Польши, Венгрии или Словакии или же он работает в структурах Евросоюза в Брюсселе. Но и ранее еврочиновники давали понять, что негативно относятся к планам Украины относительно разбирательств в ВТО.

Стоит при этом напомнить, что Еврокомиссия-то как раз не стала продлевать эмбарго на поставки сельхозпродукции из Украины в пять восточноевропейских государств. Власти трёх стран приняли решение продлить запрет на национальном уровне.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в интервью изданию Euractiv заявил, что иск Украины в ВТО по поводу зерна, вероятно, не имеет правовой основы.

"Всё, что я слышу, это что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно. Я не понимаю, какой будет правовая основа для этого иска", — заявил Телюс.

А в Вашингтоне накануне дали понять, что вмешиваться в эту ситуацию не собираются, назвав решение о продлении эмбарго суверенным делом европейских государств.

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