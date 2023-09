Your browser does not support the audio element.

Неназванный европейский дипломат крайне недипломатично прокомментировал планы Киева подать жалобу во Всемирную торговую организацию в связи с запретом на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, которые ввели Венгрия, Польша и Словакия.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.