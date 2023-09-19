Pais: Украина ищет альтернативу Starlink, но пока не может отказаться от сети Маска

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Власти Украины пытаются найти альтернативу спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, но пока они не в силах отказаться от услуг его корпорации, передаёт Pais.

Фото: openverse

По данным издания, в случае прекращения работы Starlink система украинской обороны сразу разрушится. Украинское руководство просит Белый дом дать гарантии по поводу того, что SpaceX "не оставит их в беде", отмечает газета.

"Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признаёт, что отказаться от Маска невозможно", — подчёркивается в статье.

Ранее стало известно, что Маск в 2022 году отказался включать Starlink в районе Крыма, сорвав атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на полуостров. Сенат США запустил проверку по этому инциденту. Как утверждает предприниматель, он не мог включить спутниковую связь из-за антироссийских санкций Запада, которые распространяются в том числе и на Крым.

При этом представитель сената Джек Рид считает, что такие вопросы должны решать сотрудники оборонных ведомств, а не Илон Маск.