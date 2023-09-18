Канада вышлет высокопоставленного индийского дипломата

Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата, который возглавлял индийскую разведку в стране. Об этом решении объявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли. Подробности, связанные с этой высылкой, в имеющейся информации не приводятся.
Высылка иностранного дипломата принимающей страной может быть значительным дипломатическим шагом и может свидетельствовать о напряженности или разногласиях между двумя странами.
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