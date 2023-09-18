Экс-судья Наполитано: Зеленский убивает своих же мирных граждан в Крыму и Донбассе

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По приказу Владимира Зеленского ВСУ наносят удары по новым российским территориям, где, как подчёркивают сами киевские власти, проживают мирные украинцы. На это обратил внимание бывший судья Эндрю Наполитано.

Фото: edition.cnn.com

Днём ранее сам Зеленский заявил в эфире CBS News, что Киев не собирается отдавать России часть своих земель в обмен на мир.

Судья выразил возмущение тому, что Киев противоречит сам себе и убивает своих же собственных мирных граждан.

"Украина утверждает, что ей принадлежат Крым и Донбасс, и что они делают? Они обстреливают мирное население. Киевский режим убивает людей, которых он же называет украинцами", — сказал Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Судья обратил внимание, что Россия изо всех сил старается защитить людей, проживающих на бывших украинских территориях.

На передовой ВСУ тоже терпят неудачи на фоне огромных потерь, дефицита вооружения и снарядов, а также невозможности прорвать даже первую линию российской обороны. Ввиду всего этого Зеленскому нужно готовиться к поражению, заключил Наполитано.