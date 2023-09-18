Гагин о запрете на въезд авто: "Россияне в Европу чаще путешествуют на танках"

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Советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин призвал напомнить западным лидерам, что россияне чаще "путешествуют на танках" в Европу.

Фото: Openverse

По его словам, страны ЕС "заигрались" с ограничительными мерами. Он обратил внимание на возникновение нового национализма, например, немецкого образца.

"Я так думаю, стоит напомнить им, что россияне в Европу чаще путешествуют на танках, нам не нужен будет личный транспорт для того, чтобы посетить Берлин и другие столицы Европы", — подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости.

Ранее представители Еврокомиссии приняли решение запретить гражданам России въезд в европейские страны на личных машинах. Такие ограничения распространятся в том числе и на туристов. Соответствующие санкции поддержали власти Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Так, Эстония запретила въезд авто с российскими номерами с 13 сентября. Информацию подтвердили в МИД страны. При этом машины будут останавливать даже в том случае, если водитель планировал поездку в другое государство ЕС.