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Эстония запретила въезд машин с российскими номерами с 10:00 утра 13 сентября

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Мир

С 10:00 утра среды, 13 сентября, эстонские власти запретили пересекать границу страны автомобилям, зарегистрированным в России.

Эстония запретила въезд машин с российскими номерами с 10:00 утра 13 сентября
Фото: Openverse

Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале МИД Эстонии.

"Эстония запрещает въезд автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций", — гласит сообщение внешнеполитического ведомства.

Там уточнили, что запрет действует независимо от основания въезда владельца или водителя транспортного средства в Эстонию или Европейский Союз.

Ранее военный эксперт заявил, что руководство Североатлантического альянса смирилось с потерей Украины и полным ходом ведёт подготовку к войне с Россией в Восточной Европе.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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