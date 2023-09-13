Эстония запретила въезд машин с российскими номерами с 10:00 утра 13 сентября

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С 10:00 утра среды, 13 сентября, эстонские власти запретили пересекать границу страны автомобилям, зарегистрированным в России.

Фото: Openverse

Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале МИД Эстонии.

"Эстония запрещает въезд автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций", — гласит сообщение внешнеполитического ведомства.

Там уточнили, что запрет действует независимо от основания въезда владельца или водителя транспортного средства в Эстонию или Европейский Союз.

Ранее военный эксперт заявил, что руководство Североатлантического альянса смирилось с потерей Украины и полным ходом ведёт подготовку к войне с Россией в Восточной Европе.