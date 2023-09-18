Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, оценивая слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для установления мира на Украине, призвал задуматься над освобождением ГДР.
Он напомнил, что референдум по поводу присоединения ГДР к ФРГ не был организован, поскольку власти решили просто сломать стену на границе.
"Мы как жители освобождённой части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.
Глава движения порекомендовал Шольцу убрать немецкие войска с территории Восточной Германии, "оккупированной" в 1990 году. Кроме того, он добавил, что у канцлера ФРГ нет прав для выдвижения каких-либо условий по украинскому вопросу.
Ранее Шольц призвал РФ вывести войска с Украины ради возобновления переговорного процесса. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет, комментируя это предложение, обвинил канцлера Германии в лицемерии. По его мнению, для запуска переговоров Запад должен прекратить передачу техники Киеву.
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