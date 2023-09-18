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Рогов предложил поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ

1:16
Мир

Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, оценивая слова канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для установления мира на Украине, призвал задуматься над освобождением ГДР.

Рогов предложил поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ
Фото: Openverse

Он напомнил, что референдум по поводу присоединения ГДР к ФРГ не был организован, поскольку власти решили просто сломать стену на границе.

"Мы как жители освобождённой части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Глава движения порекомендовал Шольцу убрать немецкие войска с территории Восточной Германии, "оккупированной" в 1990 году. Кроме того, он добавил, что у канцлера ФРГ нет прав для выдвижения каких-либо условий по украинскому вопросу.

Ранее Шольц призвал РФ вывести войска с Украины ради возобновления переговорного процесса. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет, комментируя это предложение, обвинил канцлера Германии в лицемерии. По его мнению, для запуска переговоров Запад должен прекратить передачу техники Киеву.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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