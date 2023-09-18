CD: Путин никогда не планировал захватить территорию стран НАТО

Российский президент Владимир Путин никогда не ставил перед собой целей по захвату территории стран Североатлантического альянса, хотя на Западе постоянно обсуждают такие "планы" руководителя РФ, сообщает Canadian Dimension (CD).

Фото: openverse.org

По информации журнала, Москва осознаёт, что у стран НАТО есть ядерные вооружения, которые могут быть применены в случае начала конфликта.

"Ни Путин, ни какой-либо другой представитель правительства России никогда не выражали намерения завоевать территорию страны НАТО", — сказано в публикации.

При этом в материале отмечается, что Румыния и Польша играют большую роль в передаче западной техники Украине. Это единственная причина для возможной попытки РФ захватить данные государства НАТО, уточняет CD.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин способен развалить НАТО и разорить Европейский союз (ЕС) в ходе конфликта на Украине.