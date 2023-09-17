Скоро в крупных городах Украины не будет света и воды. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог уверен, что в этом случае все многоэтажные украинские города станут свидетелями настоящей катастрофы.
Соскин уверен, что эта жуткая картина скоро может стать реальностью с таких городах Украины, как Киев, Львов, Харьков, Кривой Рог, Николаев и Днепропетровск.
"Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации… Все города, где построены многоэтажки, ожидает катастрофа. Поэтому готовьтесь", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Свой пессимистический прогноз Соскин объяснил отсутствием Каховской ГЭС, что неизбежно влечёт за собой потерю мощности остальных электростанций. Также, по словам политолога, нельзя забывать о том, что у Украины теперь нет и Запорожской АЭС, что обязательно почувствуют зимой украинцы.
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