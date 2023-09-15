ОАЭ отправили 200 тонн гуманитарной помощи в Ливию для пострадавших от наводнения

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов отправили несколько партий гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Ливии. Согласно сообщениям эмиратского информационного агентства WAM, пять военно-транспортных самолетов доставили в международный аэропорт Бенины в Бенгази в общей сложности 200 тонн предметов первой необходимости, включая продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Фото: openverse

Кроме того, для оказания помощи в Бенгази прибыла эмиратская поисково-спасательная группа в составе 34 человек, а также необходимое оборудование и специализированные инструменты.

До этого власти Катара направили в Ливию полевой госпиталь, медикаменты и продовольствие.

10 сентября на северо-восточный регион Ливии обрушился циклон "Даниэль", что привело к сильному ветру, проливным дождям и грозам вдоль побережья Средиземного моря. Наводнение в Дерне привело к разрушению двух плотин, что стало основным фактором, приведшим к значительным человеческим жертвам. По данным Ливийского общества Красного Полумесяца, число погибших превысило 11 000 человек.

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