Молдавия предоставит Украине инфраструктуру для вывоза зерна в Румынию

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Молдова взяла на себя обязательство предоставить Украине необходимую инфраструктуру для транзита зерна в Румынию. Это заявление было сделано после зерновой конференции, состоявшейся в Констанце, где министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну поделился этим обязательством.

Фото: openverse

"Мы обеспечим всю необходимую инфраструктуру и будем поощрять использование поездов в качестве основного вида транспорта для транзита грузов. И Молдова, и Украина стремятся установить инфраструктурные связи с европейской сетью, будь то автомобильные дороги, мосты или железные дороги" — заявил Спыну.

Зерновая конференция, прошедшая в Констанце, собрала представителей правительств Румынии, Украины, Молдовы, стран Европейского союза и Соединенных Штатов для обсуждения экспорта зерна и масличных культур в Черноморский регион.

Зерновая сделка, первоначально достигнутая в июле 2022 года Россией, Турцией, Украиной и Организацией Объединенных Наций, была направлена на создание механизма экспорта украинской продукции из портов Черного моря. ООН также обязалась содействовать экспорту российской сельскохозяйственной продукции в рамках соглашения. Однако 18 июля сделка была расторгнута, а Россия сослалась на невыполненные условия. Президент Владимир Путин отметил, что основная цель сделки — поставка зерна нуждающимся странам, особенно африканским, — так и не была достигнута, поскольку вместо этого большая часть украинского зерна экспортировалась в западные страны.

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