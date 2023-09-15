Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иноагентов публициста Станислава Белковского. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
Российский политический технолог, публицист и радиоведущий был учредителем и директором Института национальной стратегии (ИНС) с 2004 по 2009 год, а также директором Совета по национальной стратегии с 2002 по 2004 год. Он также выступал колумнистом газеты "Московский комсомолец" и участвовал в еженедельной программе "Белковский. Прямая линия" на телеканале "Дождь" в качестве "главного специалиста".
Также в реестр Минюста попали журналист Илья Шепелин, журналист Кирилл Седов, экс-координатор штаба Навального* в Волгограде Евгений Кочегин, военный эксперт Юрий Фёдоров.
* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ
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