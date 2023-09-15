В результате грядущих парламентских выборов в Словакии к власти могут прийти "дружественные" Москве силы, а значит западная поддержка Украины продолжить слабеть.
Именно на обсуждении непомерно высокой цены, которую словаки платят за помощь Киеву, строилась предвыборная риторика партии Smer, а именно это объединение является лидером по последним опросам.
"Это порождает новую волну опасений по поводу того, что ещё один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев", — пишет Financial Times.
По словам местных политологов, сторонники подобных взглядов имеют "хорошие шансы" войти в правительство страны, что станет сильным ударом по единству в ЕС и Североатлантическом альянсе в вопросе поддержки Украины.
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