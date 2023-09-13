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Маск: намерен очередной раз биться с Цукербергом в клетке

1:43
Мир

Предприниматель Илон Маск выразил готовность вступить в единоборство с генеральным директором Meta* Марком Цукербергом.

Маск: намерен очередной раз биться с Цукербергом в клетке
Фото: openverse

Во время встречи руководителей технологических компаний США со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти на Капитолийском холме журналисты спросили Маска, намерен ли он по-прежнему драться в клетке с Цукербергом. Маск ответил: "Если он этого захочет".

Маск и Цукерберг уже несколько месяцев игриво обсуждают идею боя в клетке между собой. В июне Маск упомянул о своей готовности к бою в клетке, "если он [Цукерберг] будет готов к этому". В августе Маск упомянул, что сроки проведения матча "меняются" из-за возможной незначительной операции, и даже назвал "эпическое место" для боя.

Цукерберг, с другой стороны, прокомментировал, что Маск несерьезно относился к драке, и заявил, что пришло время двигаться дальше. Он предположил, что если бы Маск был серьезен, он бы знал, как связаться с ним для организации официальной встречи или мероприятия.

Перепалка между двумя миллиардерами приобрела черты мыльной оперы, с дискуссиями и заявлениями о том, состоится ли дуэль когда-нибудь. Маск однажды шутливо упомянул, что он мог бы пойти в дом Цукерберга на драку, если бы дверь была открыта, на что представитель Цукерберга ответил, что Цукерберг серьезно относится к спорту и не стал бы ввязываться в драку с кем-то, кто просто появился на пороге его дома.

*Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) внесена в соответствующий реестр Минюста.

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Илон Маск и Марк Цукерберг встретятся на ринге
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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