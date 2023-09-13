Российский лидер Владимир Путин провёл краткую беседу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном во время встречи на космодроме "Восточный" в Амурской области.
Соответствующую видеозапись публикует РИА Новости. Путин отметил, что очень рад видеть северокорейского лидера в России.
"Спасибо, что пригласили нас и тепло приняли", — подчеркнул Ким Чен Ын.
После краткого общения президент РФ предложил руководителю КНДР пройтись по объектам на территории космодрома "Восточный". После экскурсии состоятся переговоры лидеров государств.
В среду, 13 сентября, Путин прибыл на космодром, где побеседовал с ростовской школьницей, создавшей спутник.
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