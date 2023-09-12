В Киеве назвали ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями с "мусорными оценками"

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Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк крайне нелестно высказался о международных организациях.

Фото: Openverse

По его словам, в ООН заседают люди, которые зарабатывают себе на хорошую старость, а Красный Крест, Amnesty International и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и вовсе являются "фикцией".

"ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — всё это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками", — заявил Подоляк в интервью украинскому изданию.

Эти организации, добавил политик, только мешают решать многие вопросы, с которыми без них можно было бы разобраться "лучше и быстрее".

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