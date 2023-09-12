Запад давно ведёт прокси-войну против России, но вряд ли ему удастся выиграть эту схватку, заявил Шведский аналитик Ларс Бёрн.
По его словам, западные политики просто "ослеплены ненавистью" к российской стороне.
"Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч", — заявил аналитик шведскому swebbTV.
Как подчеркнул Бёрн, такое поведение Североатлантического альянса "аморально". Однако Западу не выстоять в этой схватке хотя бы на фоне стратегического потенциала России, резюмировал эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.