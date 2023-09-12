Шведский эксперт Бёрн: из ненависти НАТО "эксплуатирует и убивает бедный украинский народ"

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Запад давно ведёт прокси-войну против России, но вряд ли ему удастся выиграть эту схватку, заявил Шведский аналитик Ларс Бёрн.

Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, западные политики просто "ослеплены ненавистью" к российской стороне.

"Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО, в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч", — заявил аналитик шведскому swebbTV.

Как подчеркнул Бёрн, такое поведение Североатлантического альянса "аморально". Однако Западу не выстоять в этой схватке хотя бы на фоне стратегического потенциала России, резюмировал эксперт.