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Президент США Джо Байден усмехнулся во время выступления по терактам 11 сентября

Мир

Президент США Джо Байден начал свою речь в годовщину терактов 11 сентября с юмористической отсылкой к своей спортивной биографии. Он встретился с военными и выступил с заявлением в Аляске после своего участия в саммите G20 и визита во Вьетнам. Мероприятие транслировалось Белым домом на его официальном веб-сайте. Сначала Президент США поздоровался с губернатором штата Аляска Майком Данливи.

Президент США Джо Байден усмехнулся во время выступления по терактам 11 сентября
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"У нас с губернатором есть что-то общее: мы оба из города Скрантон, Пенсильвания. Хотел бы я, чтобы он играл в моём клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной", — сказал Байден, на середине фразы американский лидер усмехнулся.

11 сентября 2001 года два пассажирских самолёта, захваченные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Ещё один самолёт столкнулся с западным крылом здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвёртый пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от города Питтсбург в штате Пенсильвания. Согласно официальным данным, в результате этих событий погибли 2749 человек в Нью-Йорке, 189 человек в Вашингтоне и 44 человека в Пенсильвании.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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