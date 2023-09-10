Среди участников саммита G20 в Индии было достигнуто "достаточное согласие" по поводу "справедливого мира" на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами в Ханое.
Напомним, лидеры саммита в Нью-Дели ранее приняли итоговое заявление. Подписавшие признали в документе различие взглядов и оценок по ситуации на Украине. Все государства должны соблюдать принципы международного права, в том числе относительно территориальной целостности и суверенитета, заключили они.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил сегодня, что Украина и США готовы пойти на переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением. Соединённые Штаты поддержат Киев, считает представитель Белого дома.
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