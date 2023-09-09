Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина столкнулась с серьёзными потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за распространённой коррупции в Министерстве здравоохранения страны. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего", — указал политолог.
Соскин обвинил чиновников ведомства в коррупции, которая, по его мнению, являются одной из основных причин трудностей в обеспечении должного уровня помощи для раненых на фронте. Эксперт также выразил критику в адрес руководства страны, утверждая, что оно неспособно эффективно бороться с коррупцией, которая распространена в различных сферах Украины, несмотря на постоянные обещания Президента Владимира Зеленского о борьбе с этой проблемой.
"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — посетовал бывший советник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.