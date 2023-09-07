Ветеран ВВС США Стивен Майерс: Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией

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Военные эксперты подчеркнули острую необходимость для Украины искать выход из конфликта с Россией, так как ситуация на поле боя развивается критически для ВСУ. Согласно мнению специалистов, как Киев, так и Вашингтон должны активно заниматься поиском решения данной проблемы. Этой точки зрения придерживается и профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, сообщает USA Today.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек", — сказал ветеран ВВС США Стивен Майерс.

Он выразил уверенность в том, что назначение нового министра обороны Украины Рустема Умерова является правильным шагом в направлении борьбы с коррупцией в ведомстве, но подчеркнул, что этот шаг, а также дополнительная военная помощь со стороны США не окажут решающего воздействия на сложившуюся ситуацию.

Макфейт отметил, что Вашингтон в прошлом применял стратегию конвенциональной войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, и в этих случаях не достиг успеха. Однако, по его мнению, Пентагон не извлёк нужные уроки из прошлого опыта и не изменил подход к ведению военных операций в контексте украинской кампании.

"Украина идёт в никуда. Войны уже не выигрываются так, как было во Второй мировой, когда ты захватываешь территорию противника, уничтожаешь его войска и поднимаешь свой флаг в его столице", — резюмировал профессор.