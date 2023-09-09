Немецкий Бундестаг принял закон в первом чтении о переводе систем отопления на экологически чистую энергию. Согласно информации, ранее с инициативой о постепенном отказе от использования нефти и газа выступили представители канцлера Германии Олафа Шольца.
Разработало законопроект Минэкономики и энергетики под руководством вице-канцлера, представителя партии "зелёных" Роберта Хабека. Документ вызвал в стране бурные протесты.
"В первой редакции он предусматривал, что уже со следующего года каждая новая система отопления должна на 65 процентов работать на экологически чистой энергии. При этом сейчас большинство систем работает на мазуте или газе", — передаёт ТАСС со ссылкой на выдержку из документа.
Поддержали законопроект от правящей партии Германии 399 парламентариев, 275 выступили против. Ещё одно голосование назначили на конец сентября.
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