WSJ: немецкая экономика получила тройной удар

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкая экономика после прошлогодней стагнации продолжает ослабевать на фоне "тройного удара", заявили аналитики. По их мнению, производство и промышленность в стране стремительно сокращаются.

Фото: wikimedia.org

Так, по мнению аналитиков, речь идёт о трёх факторах: высокие цены на энергоносители, ограничение торговли и большая конкуренция с Китаем.

"Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок", — пишут аналитики WSJ.

Авторы усомнились, что в ближайшей перспективе Берлину удастся преодолеть кризис.

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