Психолог рассказала, как уволиться с работы и не пожалеть о своём решении

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Психолог Наталья Наумова объяснила, как правильно увольняться с работы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Специалист посоветовала подумать над предыдущим опытом работы и понять, всегда ли вас не устраивала ваша должность. Она порекомендовала оценить сложность взаимодействия с коллективом.

Наумова отметила, что можно обратиться за помощью к психологу.

Ранее эксперты рассказали, законна ли система штрафов на работе.

Эксперт предупредила, что не стоит принимать импульсивные решения. Она призвала отложить увольнение на несколько дней, чтобы трезво оценить ситуацию.

"Иногда люди подают заявление, а уже через час жалеют об этом. Потом понимают, что не могут найти работу лучше, а причиной ухода стали субъективные чувства", — цитирует слова психолога "Вечерняя Москва".