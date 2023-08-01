Эксперты рассказали, законна ли система штрафов на работе

Текущее состояние российского рынка труда свидетельствует о том, что каждый пятый сотрудник сталкивается с денежными штрафами на своем рабочем месте, свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного службой "Работа.ру".

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Следует отметить, что в настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает две формы ответственности на рабочем месте: дисциплинарную и материальную. Однако термин "штраф" в этом документе прямо не определён.

Екатерина Самраилова, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами РУТ (МИИТ), подчеркнула, что экономическое понятие штрафа не может быть применено к таким аспектам, как заработная плата. Хотя такая практика, к сожалению, существует в реальности, теоретически она порочна. Удерживать какую-либо часть заработка работника под предлогом "штрафа" просто нецелесообразно, что чётко отражено в отечественном трудовом законодательстве. Об этом сообщает Brif.

Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, добавила, что дисциплинарная ответственность в нашей стране выражается в виде выговоров, а материальная — в случае нанесения работником ущерба организации, например, поломки оборудования. Однако российские работодатели часто прибегают к штрафным санкциям, например, за опоздания, что является незаконным. Согласно Трудовому кодексу, сначала работник должен получить предупреждение, затем выговор, и только после этого можно рассматривать возможность увольнения.

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ВАШЕ ПРАВО: ШТРАФ НА РАБОТЕ — ЗАКОНЕН ЛИ?