МИД РФ вызвал посла Армении для жёсткого разговора

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Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в российский МИД, где ему было сделано жёсткое представление, а также выражен протест в связи с рядом действий и высказываний армянского руководства. И надо заметить, это нехарактерно для отношений двух государств.

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"Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определённых сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что "на таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов", включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

В этой связи в МИД и был вызван посол Армении. Кроме того, была также передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в Москве твёрдо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками. И все договорённости по развитию и укреплению партнёрских отношений будут полностью выполнены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Никола Пашиняна о том, что зависимость Армении только от одного центра силы в плане безопасности была "стратегической ошибкой".

По словам российского дипломата, необходимо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных, делая это бесконечно и по каждому поводу.