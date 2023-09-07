В партии Пашиняна прокомментировали "выход" из ОДКБ

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В настоящее время нет никаких процессов, направленных на вывод Армении из Организации Договора о коллективной безопасности. Эту информацию подтвердил Саргис Ханданян, глава парламентской комиссии по внешним связям и представитель правящей партии "Гражданский договор", в беседе с журналистами 7 сентября, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

Тем не менее, Ханданян выразил свою точку зрения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности практически отошла от Армении и прекратила активную поддержку этой кавказской страны в вопросах безопасности. Он считает, что организация не проявляет достаточной активности в обеспечении безопасности Армении.

На вопрос о возможности изменения внешнеполитического курса и системы безопасности Армении, Ханданян ответил несколько уклончиво, согласно местным СМИ. Он подчеркнул, что Армения продолжает проводить реформы в своих вооруженных силах, и она готова к сотрудничеству со всеми странами, проявляющим интерес к конструктивному сотрудничеству в области обороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение совместных военных учений Армении с Соединенными Штатами не способствует стабилизации ситуации в регионе и не укрепляет взаимное доверие. Эти учения проходят на фоне ухудшения отношений Еревана с другими членами Организации Договора о коллективной безопасности. Недавно стало известно, что Армения отозвала своего постоянного представителя в организации, назначив его послом в Нидерландах и постоянным представителем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с штаб-квартирой в Гааге. Тем не менее, кто займет пост армянского представителя в Организации Договора о коллективной безопасности, пока неизвестно.

Армения продолжает оставаться членом Организации Договора о коллективной безопасности, но в последние несколько месяцев снижает свой уровень активности в работе этой организации. В январе текущего года Армения отказалась принимать участие в учениях Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ на своей территории, и армянские вооруженные силы не участвовали в подобных мероприятиях на территории других членов организации. Также в марте Ереван отказался от своей квоты на должность заместителя генерального секретаря военного блока ОДКБ.

Параллельно руководство Армении высказывало критику в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, обвиняя ее в отсутствии оценки агрессии Вооруженных Сил Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года и недостаточной помощи союзнику.