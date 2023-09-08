В украинском городе Кривой Рог, где родился действующий президент страны Владимир Зеленский, прогремел сильный взрыв, сообщил глава горсовета обороны Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он в своём Telegram-канале.
Несмотря на просьбу властей, местные жители публикуют в соцсетях множества снимков с поднимающимся столбом дыма.
"Предварительно, ракетный удар по военному объекту", — прокомментировал фотографии российский военкор Юрий Котенок.
Ранее об атаке баллистической ракеты по инфраструктурному объекту сообщили власти столицы Запорожской области, временно находящейся под контролем Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба