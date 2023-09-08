На родине Зеленского в Кривом Роге прогремел сильный взрыв и поднялся столб дыма

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В украинском городе Кривой Рог, где родился действующий президент страны Владимир Зеленский, прогремел сильный взрыв, сообщил глава горсовета обороны Александр Вилкул.

Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он в своём Telegram-канале.

Несмотря на просьбу властей, местные жители публикуют в соцсетях множества снимков с поднимающимся столбом дыма.

"Предварительно, ракетный удар по военному объекту", — прокомментировал фотографии российский военкор Юрий Котенок.

Ранее об атаке баллистической ракеты по инфраструктурному объекту сообщили власти столицы Запорожской области, временно находящейся под контролем Киева.