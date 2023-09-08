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Бобков: Маск показал пример здравомыслия, ограничив работу Starlink у Крыма

1:18
Мир

Американский бизнесмен Илон Маск, ограничив работу Starlink в районе Крымского полуострова для срыва диверсии Вооружённых сил Украины (ВСУ), показал пример здравомыслия. Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков.

Бобков: Маск показал пример здравомыслия, ограничив работу Starlink у Крыма
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Он отметил, что Маск по сравнению с американскими политиками поступает адекватно. По его мнению, предприниматель осознаёт, насколько важно сохранить мир. Как пояснил вице-спикер, американский бизнесмен понимает, какие последствия наступят в случае неконтролируемого применения различных вооружений.

"Если допустить, что Маск действительно сделал то, о чём говорит, то это пример здравомыслия", — подчеркнул Бобков в беседе с РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в прошлом году Маск потребовал от своих инженеров отключить Starlink для срыва атаки ВСУ на Черноморский флот России. Как утверждают журналисты, миллиардер решился на такой поступок, поскольку боялся применения ядерного оружия Москвой в случае украинской диверсии.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя эту ситуацию, назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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