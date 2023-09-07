Украинцы пожаловались на снижение уровня жизни после переезда в Польшу

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Недавнее социологическое исследование, проведенное исследователями из Варшавского университета и Варшавского экономико-гуманитарного университета, показало, что более половины украинских мигрантов в Польше считают, что их уровень жизни ухудшился с момента переезда в страну. Исследование проливает свет на проблемы, с которыми сталкиваются украинские мигранты в Польше, и их восприятие своих экономических условий.

Фото: Openverse

Основные выводы исследования включают:

Более 56,9 процента респондентов сообщили об ухудшении своих жилищных условий после переезда в Польшу .

. Респонденты выразили обеспокоенность по поводу трудностей с доступом на рынок труда и более низкой зарплаты по сравнению с их ожиданиями.

по сравнению с их ожиданиями. Польша является важным пунктом назначения для украинских беженцев, в стране проживает около 950 000 беженцев из Украины.

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