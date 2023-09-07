Недавнее социологическое исследование, проведенное исследователями из Варшавского университета и Варшавского экономико-гуманитарного университета, показало, что более половины украинских мигрантов в Польше считают, что их уровень жизни ухудшился с момента переезда в страну. Исследование проливает свет на проблемы, с которыми сталкиваются украинские мигранты в Польше, и их восприятие своих экономических условий.
Основные выводы исследования включают:
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