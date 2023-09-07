Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не в силах защитить объекты в Одессе

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Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил действующего руководителя государства Владимира Зеленского в неспособности обеспечить защиту инфраструктуры Одесской области.

Фото: openverse.org

По его словам, недавно военные ВСУ снова "не отбились" в Одессе. Как пояснил бывший советник, атака привела к повреждению портовой инфраструктуры, элеваторов и складов.

"Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", — подчеркнул Соскин на YouTube-канале.

Он добавил, что глава Украины не в состоянии защитить Одесскую область. Разрушительные удары по объектам в этом регионе обернутся серьёзными последствиями, считает политолог.

Кроме того, он подверг критике решение Зеленского об увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны страны и назначении "некомпетентного" человека на этот пост.

Ранее Соскин заявил о плачевном состоянии ВСУ на линии соприкосновения. Он убеждён в том, что никакого контрнаступления украинских войск нет.