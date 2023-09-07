Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил действующего руководителя государства Владимира Зеленского в неспособности обеспечить защиту инфраструктуры Одесской области.
По его словам, недавно военные ВСУ снова "не отбились" в Одессе. Как пояснил бывший советник, атака привела к повреждению портовой инфраструктуры, элеваторов и складов.
"Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент", — подчеркнул Соскин на YouTube-канале.
Он добавил, что глава Украины не в состоянии защитить Одесскую область. Разрушительные удары по объектам в этом регионе обернутся серьёзными последствиями, считает политолог.
Кроме того, он подверг критике решение Зеленского об увольнении Алексея Резникова с должности министра обороны страны и назначении "некомпетентного" человека на этот пост.
Ранее Соскин заявил о плачевном состоянии ВСУ на линии соприкосновения. Он убеждён в том, что никакого контрнаступления украинских войск нет.
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