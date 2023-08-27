Рядовые украинцы не хотят больше воевать, а результатом действий Владимира Зеленского может стать гражданская война. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог обратил внимание на плачевное положение ВСУ на линии соприкосновения. Он отметил, что украинским военным так и не удалось никуда продвинуться, а все сообщения киевских властей про "достижения" на поле боя — это чистая ложь.
"Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.
Политолог считает, что киевскому режиму осталось недолго, а Зеленский не в состоянии как-то изменить ситуацию, поэтому пытается скрывать данные о происходящем на передовой.
Кроме того, украинцы всеми правдами и неправдами стараются скрыться от мобилизации, заключил Соскин.
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