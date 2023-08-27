Экс-советник Кучмы Соскин предложил привлекать к ответственности киевские власти за ложь о контрнаступлении

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Рядовые украинцы не хотят больше воевать, а результатом действий Владимира Зеленского может стать гражданская война. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Политолог обратил внимание на плачевное положение ВСУ на линии соприкосновения. Он отметил, что украинским военным так и не удалось никуда продвинуться, а все сообщения киевских властей про "достижения" на поле боя — это чистая ложь.

"Контрнаступления реально нет. По сути все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. Это все ложь. Никто там никуда не прорывается. Видимо, настало время привлекать к ответственности за такое", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.

Политолог считает, что киевскому режиму осталось недолго, а Зеленский не в состоянии как-то изменить ситуацию, поэтому пытается скрывать данные о происходящем на передовой.

Кроме того, украинцы всеми правдами и неправдами стараются скрыться от мобилизации, заключил Соскин.