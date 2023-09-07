Политолог Брутер объяснил, зачем Чехии вмешиваться в выборы на Украине: убрать нельзя оставить

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У Чехии вряд ли есть какой-то согласованный "коварный" план по вопросу проведения выборов на Украине. Все заявления Праги о том, что чешские власти могут "посодействовать" в проведении кампании в Незалежной уже в 2024 году — пиар, пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Фото: edition.cnn.com

А избиратели кто?

По словам эксперта, чтобы на Украине прошли президентские выборы, должен быть закончен конфликт, либо в корне изменён конституционный строй страны.

"И об этом знают все западные политические руководители, деятели, закулисные деятели, — пояснил Брутер. — Закон Рада должна поменять очень серьёзно. Более того, совершенно непонятно, каким образом могут голосовать или смогут проголосовать те украинцы, которые находятся за границей".

По словам эксперта, ситуация с выборами на Украине "зависла". При этом Чехия пользуется моментом, чтобы получить "красивую картинку" того, как помогает Незалежной и борется за демократию. Хотя на деле, ни чехи, ни другие страны ЕС не будут решать этот вопрос.

Убрать нельзя оставить

Для того чтобы понять, какую линию выбрать, и Запад, и Евросоюз будут ждать прецедента, пояснил эксперт.

"В первую очередь они будут ждать ясности с наступлением, когда как бы можно переходить на осень. Это будет к концу месяца — началу октября. Если всё пойдёт по плану, как они считают, они в октябре-ноябре будут принимать решение по этому вопросу", — пояснил политолог.

После того как западные партнёры украинских действующих властей определятся с курсом, придётся принимать решение по "персоне" президента Украины Владимира Зеленского.

"Они будут думать, нужно ли им, чтобы остался Зеленский, если нужно, чтобы в каком качестве, лучше чтобы он остался избранным президентом или президентом военного положения. Зеленский, конечно, хочет, чтобы его избрали. Но без решения Вашингтона это нереально", — резюмировал Брутер.