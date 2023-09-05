США рассматривают увеличение санкций из-за сотрудничества РФ и КНДР

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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность применения дополнительных ограничительных мер в свете утверждений о нарастающем военно-техническом сотрудничестве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Эту информацию представил заместитель главы пресс-службы государственного департамента Ведант Пател.

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Вопрос, связанный с заявлениями, опубликованными в газете The New York Times, о возможном визите лидера КНДР, Ким Чен Ына в Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, также был поднят на брифинге. Представитель госдепартамента подчеркнул, что переговоры по военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном находятся в активной стадии. В Вашингтоне считают, что Ким Чен Ын намеревается продолжить эти дискуссии, возможно, через дипломатические встречи с российскими лидерами.

В связи с этим Пател отметил, что США не скрывают возможных последствий для любой страны, поддерживающей Россию. Он подчеркнул, что США уже принимали соответствующие меры и что будут консультироваться с союзниками и партнерами, включая региональных игроков, перед тем как предпринимать дополнительные шаги.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, объявил, что США планируют ввести новые санкции и принять другие меры против России и КНДР, утверждая, что Москва и Пхеньян усиливают военно-техническое сотрудничество.

В своем комментарии к заявлению из Вашингтона о предполагаемом обмене письмами между Путиным и Ким Чен Ыном, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что Россия и КНДР поддерживают добрые и взаимоуважительные отношения, поддерживая контакты на разных уровнях.

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